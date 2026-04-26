Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tampang Pelaku Penembakan di Acara Gedung Putih hingga Sebabkan Trump Dievakuasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |10:50 WIB
Tampang Pelaku Penembakan di Gedung Putih hingga Sebabkan Trump Dievakuasi (Truth Social/@realDonaldTrump)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pelaku penembakan saat makan malam koresponden Gedung Putih, Sabtu (25/4/2026), sudah ditangkap. Saat kejadian, Trump langsung dievakuasi dari acara tersebut.

1. Pelaku Penembakan Ditangkap

Dalam video pengawasan yang diunggah di media sosial oleh Trump tak lama setelah acara tersebut, tampak terlihat berlari melewati agen Secret Service di lorong, sebelum para agen berbalik dan mengacungkan senjata mereka ke arahnya.

Dalam beberapa foto lanjutan, Trump mengunggah gambar seorang pria yang menurutnya adalah tersangka. Pria itu tampak tanpa baju dan terbaring dengan tangan terborgol di lantai hotel.

Tersangka penembakan diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen (31), dari Torrance, California, menurut dua pejabat penegak hukum kepada AP.

"Pria itu telah ditangkap," kata Trump dalam konferensi pers Gedung Putih tak lama setelah kejadian tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Demo Besar-besaran 'No Kings' di AS, Massa Protes Kebijakan Trump hingga Perang Iran
Mantan Pilot Angkatan Udara AS Ditangkap karena Melatih Militer China
Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Sertifikasi Halal, MUI: Hindari
AS Ternyata Bersiap Perang Jangka Panjang dengan Iran
Makin Panas! AS Perintahkan Seluruh Kapalnya Menjauh dari Perairan Iran
Badai Musim Dingin di AS: 20 Orang Tewas, Listrik Padam hingga Sekolah Tutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement