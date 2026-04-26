Tampang Pelaku Penembakan di Acara Gedung Putih hingga Sebabkan Trump Dievakuasi

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pelaku penembakan saat makan malam koresponden Gedung Putih, Sabtu (25/4/2026), sudah ditangkap. Saat kejadian, Trump langsung dievakuasi dari acara tersebut.

1. Pelaku Penembakan Ditangkap

Dalam video pengawasan yang diunggah di media sosial oleh Trump tak lama setelah acara tersebut, tampak terlihat berlari melewati agen Secret Service di lorong, sebelum para agen berbalik dan mengacungkan senjata mereka ke arahnya.

Dalam beberapa foto lanjutan, Trump mengunggah gambar seorang pria yang menurutnya adalah tersangka. Pria itu tampak tanpa baju dan terbaring dengan tangan terborgol di lantai hotel.

Tersangka penembakan diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen (31), dari Torrance, California, menurut dua pejabat penegak hukum kepada AP.

"Pria itu telah ditangkap," kata Trump dalam konferensi pers Gedung Putih tak lama setelah kejadian tersebut.