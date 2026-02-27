Advertisement
INTERNATIONAL

Mantan Pilot Angkatan Udara AS Ditangkap karena Melatih Militer China

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |14:38 WIB
Mantan Pilot Angkatan Udara AS Ditangkap karena Melatih Militer China
Ilustrasi Getty Images
JAKARTA - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengumumkan penangkapan seorang mantan pilot tempur Angkatan Udara yang diduga melatih personel militer China tanpa izin.

Gerald Brown, 65 tahun, ditangkap di Indiana setelah baru-baru ini kembali ke Amerika Serikat dari China, tempat ia berada sejak Desember 2023.

Dia dituduh telah bersekongkol dengan warga negara asing untuk memberikan pelatihan pesawat tempur kepada pilot di Angkatan Udara China tanpa lisensi yang diperlukan dari Departemen Luar Negeri AS.

"Pemerintah China terus mengeksploitasi keahlian anggota angkatan bersenjata AS yang masih aktif maupun yang sudah pensiun untuk memodernisasi kemampuan militer China," kata Roman Rozhavsky, seorang pejabat dari Divisi Kontra Intelijen dan Spionase FBI, melansir channelnewsasia, Jumat (27/2/2026).

Brown memiliki karier selama 24 tahun di Angkatan Udara AS di mana ia memimpin unit-unit sensitif yang bertanggung jawab atas sistem pengiriman senjata nuklir, memimpin misi tempur, dan bertugas sebagai instruktur pilot tempur dan instruktur simulator pada berbagai pesawat tempur dan serang.

"Penangkapan ini berfungsi sebagai peringatan bahwa FBI dan mitra kami tidak akan berhenti sampai mereka meminta pertanggungjawaban siapa pun yang berkolaborasi dengan musuh kita untuk membahayakan anggota militer kita dan mengancam keamanan nasional kita," tandasnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
