Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, Bagaimana Perbandingan Kekuatan Militer Kedua Negara?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |13:22 WIB
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, Bagaimana Perbandingan Kekuatan Militer Kedua Negara?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memuncak dalam beberapa hari terakhir, menyusul semakin memanasnya demonstrasi anti-pemerintah di Negeri Para Mullah. Peringatan Presiden Donald Trump tentang penggunaan kekuatan militer memicu reaksi keras dari Iran terkait ancaman pembalasan terhadap kekuatan dan sekutu AS di Timur Tengah.

AS dan Iran merupakan musuh bebuyutan selama puluhan tahun, sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang menggulingkan kekuasaan Shah Iran yang didukung AS. Pemerintahan teokratis Iran menentang kehadiran Israel — sekutu dekat AS — serta campur tangan Washington di Timur Tengah.

Kedua negara telah membangun kekuatan militer yang sangat berbeda dalam skala dan kapabilitas. Meski belum dapat menyamai kekuatan militer adidaya AS, militer Iran tetap menjadi salah satu yang terkuat di Timur Tengah.

Berikut perbandingan kekuatan militer kedua negara menurut data Global Firepower Index:

Peringkat dan Indeks Kekuatan Militer

Amerika Serikat menempati peringkat pertama secara global dengan Power Index sebesar 0,0699, yang merupakan skor optimal dalam standar pengukuran Global Firepower. Sementara itu, Iran menempati peringkat keempat belas dari 145 negara yang dianalisis dengan Power Index sebesar 0,2269.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/18/3194910//ilustrasi-vWFA_large.jpg
Iran Peringatkan Trump: Israel, Pangkalan Militer AS Bisa Jadi Sasaran Pembalasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/18/3194855//kerusuhan_di_iran-LZmb_large.jpg
Kerusuhan di Iran, Korban Tewas Bertambah Jadi 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194830//iran-cstl_large.jpg
Respons Ancaman Trump, Iran Bakal Serang Israel hingga Pangkalan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194790//greenland-LnWA_large.jpg
Media: Trump Perintahkan Militer Susun Rencana Invasi Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194774//presiden_amerika_serikat_donald_trump-SBVG_large.jpeg
Donald Trump Pertimbangkan Serangan Militer AS ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194756//masjid_terbesar_di_iran_dibakar_demonstran-1Emy_large.jpg
Demonstran Bakar Puluhan Masjid di Iran, Khamenei Tuduh AS Terlibat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement