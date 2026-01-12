Iran Peringatkan Trump: Israel, Pangkalan Militer AS Bisa Jadi Sasaran Pembalasan

JAKARTA – Iran memberikan peringatan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa setiap serangan terhadap Republik Islam itu akan memicu pembalasan terhadap Israel dan pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah. Peringatan tersebut disampaikan saat Presiden AS Donald Trump memperingatkan tentang potensi serangan ke Iran terkait banyaknya korban akibat demonstrasi besar-besaran di negara itu.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menyatakan bahwa instalasi militer serta kapal Israel dan AS di kawasan itu akan dianggap sebagai “target sah” jika Washington menyerang Republik Islam. Pernyataannya menandai peningkatan tajam karena protes nasional terus menantang teokrasi yang berkuasa di Iran.

Berbicara dalam sesi parlemen yang panas dan disiarkan langsung di televisi pemerintah Iran, Qalibaf menegaskan Teheran tidak akan menunggu untuk membalas setelah diserang, menurut laporan kantor berita. Para anggota parlemen bergegas ke podium sambil meneriakkan “Matilah Amerika!” saat ia berpidato di hadapan parlemen.

“Jika terjadi serangan terhadap Iran, baik wilayah pendudukan maupun semua pusat militer, pangkalan, dan kapal Amerika di wilayah tersebut akan menjadi target sah kami,” kata Qalibaf, menggunakan istilah Teheran untuk Israel, sebagaimana dilansir Associated Press. “Kami tidak membatasi diri pada reaksi setelah kejadian dan akan bertindak berdasarkan tanda-tanda ancaman objektif apa pun.”