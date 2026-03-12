Dilempar Petasan, Rumah Kosong di Bekasi Kebakaran

JAKARTA - Rumah kosong di Jalan Bojong Nangka 3, Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi kebakaran pada Rabu (11/3/2026). Kebakaran dipicu dari petasan.

Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi Haryanto menjelaskan, petasan yang memicu kebakaran itu dilempar anak-anak ke dalam rumah kosong. Sementara di rumah kosong itu ternyata menyimpan sarung tangan berbahan latex.

"Keterangan dari warga, ada anak-anak yang bermain petasan, lalu anak tersebut melempar ke dalam rumah kosong yang berisi sarung tangan latex," ucap Haryanto, Rabu.

Ledakan dari petasan tersebut membakar sarung tangan yang menyebabkan api merambat cepat membakar rumah. Warga yang mengetahui kebakaran ini langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran agar dilakukan penanganan.

"Kemudian api merambat, lalu warga melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran," sambungnya.