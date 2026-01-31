Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak Barang Bekas di Cengkareng Ludes Dilalap Si Jago Merah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |16:03 WIB
Lapak Barang Bekas di Cengkareng Ludes Dilalap Si Jago Merah
Lapak Barang Bekas di Cengkareng Ludes Dilalap Si Jago Merah/ilustrasi
JAKARTA - Sejumlah lapak barang belas mengalami kebakaran di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (31/1/2026). Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Kebakaran lapak barang bekas itu terjadi di Jalan Pedongkelan RT 03 RW 14, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga lapak barang bekas serta empat rumah semi permanen hangus terbakar," tulis @wargajakarta.id.

Api berhasil dipadamkan oleh petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Barat pasca 13 unit mobil dan 65 personel yang tiba di lokasi.

Namun, belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Pasalnya, hal itu masih dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian.

(Fahmi Firdaus )

      
