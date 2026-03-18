HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bea Cukai Jakarta Periksa Puluhan Kapal Pesiar di Dermaga Batavia, Ada Apa?

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |00:14 WIB
JAKARTA - Bea Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta tiba-tiba memeriksa sebanyak 82 kapal pesiar berukuran kecil atau yacht yang sedang bersandar di Dermaga Batavia Marina, Ancol, Jakarta Utara. Pemeriksaan puluhan yacht tersebut berlangsung pada Selasa (17/3/2026), sore.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menjelaskan, rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal.

"Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas sebagaimana diarahkan Pak Menteri Keuangan dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengoptimalkan penerimaan negara," ungkap Hendri kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

"Kami juga sebagai elemen negara,  berupaya memastikan negara hadir untuk warganya, guna menciptakan keadilan fiskal atau fiscal equity bagi warga negara," sambungnya.

Lebih lanjut, Hendri memaparkan bahwa pihaknya melakukan upaya penindakan tersebut untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai, ditekankan dia, bea dan pajak hanya dibebankan kepada masyarakat kecil, sementara masyarakat kelas atas tidak tersentuh.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan  luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," tutur Hendri.

Terhadap kapal pesiar atau yacht itu, ditegaskan Hendri, pihaknya akan memastikan apakah pemilik sudah memenuhi izin formalitas dan kewajiban pabeanannya. Ia menduga ada yacht yang tidak sesuai dengan peraturan impor dan kepabeanan bermodus impor sementara atau menggunakan bendera asing.

“Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut’” imbuhnya

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207258//kpk_sita_mobil_mewah_dalam_kasus_bea_cukai-J5dt_large.jpg
KPK Sita Mobil dan Uang Tunai Rp1 Miliar Terkait Kasus Suap Impor Barang di Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206855//bea_cukai-mD95_large.jpg
Bea Cukai Maksimalkan AI Hadapi Lonjakan Arus Barang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206307//pemerintah-pISf_large.jpg
Bea Cukai Jakarta Sidak Sejumlah Butik dan Gerai, Awasi Peredaran Jam Tangan Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206139//menkeu_purbaya-ldkE_large.jpg
Lantik 1.585 Pejabat Baru Kemenkeu, Purbaya Singgung Integritas di Pajak dan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205266//kpk_sita_5_kendaraan_operasional-bnGz_large.jpg
Skandal Impor Bea Cukai, KPK Sita 5 Kendaraan Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205140//pelabuhan-Lc3v_large.jpg
Penumpukan Truk di Merak–Bakauheni, Pengusaha Kapal Ingatkan Pembenahan Infrastruktur Dermaga
