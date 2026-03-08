Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rusun Cinta Kasih Tzuchi di Cengkareng, 7 Damkar Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |10:15 WIB
Kebakaran Rusun Cinta Kasih Tzuchi di Cengkareng, 7 Damkar Dikerahkan
Kebakaran
A
A
A

JAKARTA - Rumah Susun (Rusun) Cinta Kasih Tzuchi, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), kebakaran. Peristiwa kebakaran ini dilaporkan terjadi pukul 08.30 WIB. 

"Kejadian kebakaran objek rusun Cinta Kasih Tzuchi," kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Suheri, Minggu (8/3/2026). 

Untuk memadamkan amuk si jago merah, petugas mengerahkan tujuh mobil pemadam kebakaran (damkar) ke lokasi. 

"Pengerahan awal 7 unit dan 35 personel," ujarnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

