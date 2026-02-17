Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Mall Ciputra Cibubur, 2 Unit Damkar Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |14:51 WIB
Kebakaran di Mall Ciputra Cibubur, 2 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran Mall Cibubur (Foto: tangkapan layar sosmed @kabarcibubur24jam(
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Mall Ciputra Cibubur, Selasa (17/2/2026) siang. Dua unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, kebakaran terjadi di bagian depan mal. Api terlihat membakar bagian kanopi pusat perbelanjaan itu.

Meski api tidak membakar hebat ke seluruh bagian, insiden itu sempat membuat asap hitam pekat menutupi mal. Dua unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Kami terjunkan tim, ada dua unit," kata Danki A Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Rusmanto, saat dikonfirmasi, Selasa.

Rusmanto menjelaskan tak lama operasi pemadaman dilakukan, api pun berhasil dipadamkan. Meski demikian, dugaan penyebab masih ditelusuri.

"Api sudah padam," imbuh dia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200726/kebakaran-9DFi_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah dan Toko di Jalan Bangka Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198957/kebakaran-vrWe_large.jpg
Kebakaran Gudang Tekstil di Cipadu Tangsel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/338/3198737/kebakaran-XvC1_large.jpg
Lapak Barang Bekas di Cengkareng Ludes Dilalap Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198503/kebakaran-Fv3K_large.jpg
Kebakaran Rumah di Tanjung Barat Jaksel, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195978/kebakaran_lahan-Q40e_large.jpg
Kebakaran Hutan dan Lahan Landa 2 Wilayah Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195801/mobil_listrik_terbakar-krAd_large.jpg
Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement