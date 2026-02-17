Kebakaran di Mall Ciputra Cibubur, 2 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda Mall Ciputra Cibubur, Selasa (17/2/2026) siang. Dua unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, kebakaran terjadi di bagian depan mal. Api terlihat membakar bagian kanopi pusat perbelanjaan itu.

Meski api tidak membakar hebat ke seluruh bagian, insiden itu sempat membuat asap hitam pekat menutupi mal. Dua unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Kami terjunkan tim, ada dua unit," kata Danki A Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Rusmanto, saat dikonfirmasi, Selasa.

Rusmanto menjelaskan tak lama operasi pemadaman dilakukan, api pun berhasil dipadamkan. Meski demikian, dugaan penyebab masih ditelusuri.

"Api sudah padam," imbuh dia.

(Arief Setyadi )