Viral! Kebakaran Gudang Pestisida Bikin Sungai Jaletreng Tangsel Memutih, Sebabkan Ikan-Ikan Mati

JAKARTA – Kebakaran hebat melanda gudang pabrik pestisida di wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (9/2/2026). Kebakaran itu menyebabkan aliran sungai Jaletreng, Tangerang Selatan berubah warna menjadi putih.

Dari video yang beredar, terlihat aliran Sungai Jaletreng sudah dalam kondisi berwarna putih. Fenomena itu viral di media sosial dan membuat geger warga sekitar.

Sementara dari narasi yang beredar, sungai tersebut mengeluarkan bau menyengat seperti bau bensin atau minyak tanah.

"Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno," kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Dhady mengatakan, ikan-ikan yang ada di sungai tersebut pun sampai mati. Dia mengimbau masyarakat yang sempat memanen ikan di Sungai Jaletreng untuk tidak mengonsumsi ikan tersebut.

"Karena ada pemadaman api oleh Damkar, air damkar pemadaman tersebut mengalir ke sungai Jaletreng. Imbauan bagi masyarakat yang tadi sempat memanen ikan di sungai Jaletreng untuk tidak dikonsumsi karena dikhawatirkan keracunan," ujarnya.

Peristiwa tersebut dilaporkan pada pukul 04.30 WIB pagi tadi. Peristiwa diketahui oleh sekuriti yang saat kejadian tengah berpatroli di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan laporan, petugas damkar bergegas ke lokasi untuk melakukan pemadaman.