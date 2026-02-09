Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Kebakaran Gudang Pestisida Bikin Sungai Jaletreng Tangsel Memutih, Sebabkan Ikan-Ikan Mati

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:50 WIB
Viral! Kebakaran Gudang Pestisida Bikin Sungai Jaletreng Tangsel Memutih, Sebabkan Ikan-Ikan Mati
Kebakaran Gudang Pestisida Bikin Sungai Jaletreng Tangsel Memutih
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran hebat melanda gudang pabrik pestisida di wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (9/2/2026). Kebakaran itu menyebabkan aliran sungai Jaletreng, Tangerang Selatan berubah warna menjadi putih.

Dari video yang beredar, terlihat aliran Sungai Jaletreng sudah dalam kondisi berwarna putih. Fenomena itu viral di media sosial dan membuat geger warga sekitar.

Sementara dari narasi yang beredar, sungai tersebut mengeluarkan bau menyengat seperti bau bensin atau minyak tanah. 

"Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno," kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Dhady mengatakan, ikan-ikan yang ada di sungai tersebut pun sampai mati. Dia mengimbau masyarakat yang sempat memanen ikan di Sungai Jaletreng untuk tidak mengonsumsi ikan tersebut.

"Karena ada pemadaman api oleh Damkar,  air damkar pemadaman tersebut mengalir ke sungai Jaletreng. Imbauan bagi masyarakat yang tadi sempat memanen ikan di sungai Jaletreng untuk tidak dikonsumsi karena dikhawatirkan keracunan," ujarnya.

Peristiwa tersebut dilaporkan pada pukul 04.30 WIB pagi tadi. Peristiwa diketahui oleh sekuriti yang saat kejadian tengah berpatroli di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan laporan, petugas damkar bergegas ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200572//viral-do2E_large.jpg
Kebakaran Landa Gudang Pestisida di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200532//penganiayaan-KLE1_large.jpg
Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200513//kekerasan-x34J_large.jpg
Pelaku Penyiraman Air Keras ke Siswa SMK di Jakpus Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200496//viral-Nr2a_large.jpg
5 Fakta Heboh Pria Panggul Karung di Tambora Jakbar, Dikira Bawa Mayat Ternyata Biawak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200477//viral-6hBK_large.jpg
Viral! Guru di Madura Babak Belur Dipukuli Wali Murid, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200478//viral-TspP_large.jpg
Viral Pegawai Ekspedisi di Sunter Diduga Disekap, Polisi Ungkap Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement