Viral Pegawai Ekspedisi di Sunter Diduga Disekap, Polisi Ungkap Kronologinya

JAKARTA - Media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculan video viral bernarasikan pegawai sebuah jasa ekspedisi disekap di Sunter, Jakarta Utara. Polisi angkat bicara mengenai dugaan penyekapan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro mengungkapkan, kronologi awalnya terkait dengan dugaan penggelapan barang konsumen oleh oknum sopir yang diduga bekerjasama dengan karyawan gudang ekspedisi tersebut.

"Dikarenakan pihak perusahaan mengganti kerugian kepada konsumen maka pihak perushaan meminta pertanggungjawaban kepada karyawan-karyawannya ini," kata Handam kepada awak media, Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Kemudian, kata Handam, salah satu keluarga menghubungi kantor hukum. Dimana selanjutnya melakukan laporan melalui call center Polri 110.

"Aduan tersebut kami respons selanjutnya personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok turun ke lokasi sesuai laporan," ujarnya.