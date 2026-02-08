Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Pria Gendong Karung Diduga Mayat di Tambora, Ternyata Isinya Biawak 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |16:05 WIB
Heboh Pria Gendong Karung Diduga Mayat di Tambora, Ternyata Isinya Biawak 
Heboh Pria Gendong Karung Diduga Mayat di Tambora, Ternyata Isinya Biawak  (Instagram/@warga.jakarta)
JAKARTA - Polisi mengungkap hasil penyelidikan terhadap video viral menampilkan seorang pria yang diduga menggendong mayat di wilayah padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Ternyata, pria tersebut membawa seekor biawak.

“Iya betul. Sudah diklarifikasi oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bahwa dia membawa hewan biawak,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).

Dia mengatakan hal itu dipastikan setelah penelusuran di lapangan dan mencocokkan identitas pria yang viral dengan rekaman beberapa CCTV.

“Polisi mendatangi ke tempat kontrakannya, diklarifikasi. Dia menggunakan baju sesuai dengan yang di video itu. Iya, biawaknya itu masih hidup. Karena enggak ada duit, dia jalan kaki (bawa biawaknya). Jadi mampir-mampir di rawa-rawa itu,” ujar dia.

Dia menambahkan, pria tersebut saat ini sudah mendapatkan edukasi di Polsek Tambora Jakarta Barat.

Sebelumnya, dalam rekaman video yang viral, pria itu terlihat memanggul sebuah karung berukuran besar saat melintas di area permukiman warga.

 

