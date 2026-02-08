Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Rini Soemarno, Ini yang Didalami dalam Kasus Jual Beli Gas

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |00:05 WIB
KPK Periksa Rini Soemarno, Ini yang Didalami dalam Kasus Jual Beli Gas
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno (RMS), terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

Pemeriksaan terhadap Rini Soemarno dilakukan pada Jumat (6/2/2026) di Gedung Merah Putih KPK. Dalam perkara ini, Rini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami sejumlah hal, salah satunya terkait kebijakan holdingisasi BUMN sektor minyak dan gas bumi.

“Saksi RMS dimintai keterangan terkait holdingisasi BUMN minyak dan gas dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN,” kata Budi, Sabtu (7/2/2026).

Sebelumnya, KPK telah menahan Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE), Arso Sadewo (AS), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Gas KPK rini soemarno
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200311//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-A78n_large.jpg
Sempat Kabur saat OTT, Bos PT Bluray Akhirnya Menyerah dan Langsung Ditahan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200299//ketua_pn_depok_i_wayan_eka_mariarta-pRqy_large.jpg
Ketua PN Depok Digiring KPK Pakai Rompi Oranye, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200296//komisi_yudisial-dH73_large.jpg
KY Sesalkan Ketua dan Wakil PN Depok Terjerat OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200213//korupsi-ObLM_large.jpg
Sempat Kabur, Bos PT Blueray Serahkan Diri ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200163//korupsi-PWN7_large.jpg
Detik-Detik KPK OTT Hakim PN Depok, Pengintaian hingga Kejar-kejaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200157//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-4Jf1_large.jpg
Kronologi Korupsi Sengketa Lahan yang Menjerat Ketua dan Wakil PN Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement