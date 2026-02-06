Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Kasus Jual Beli Gas

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |19:16 WIB
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Kasus Jual Beli Gas
Rini Soemarno (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Menteri BUMN Rini Soemarno pada Jumat (6/2/2026). Menteri BUMN periode 2014–2019 itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 13.14 WIB. "Saat ini, pemeriksaan masih berlangsung," ujarnya.

Dalam kasus yang sama, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain. Mereka ialah Sentot Harijady Bratjanto Tri Putro selaku mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tahun 2020–2022, Tutuka Ariadji selaku dosen ITB sekaligus mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM tahun 2020–2024, dan Wiko Migantoro selaku Direktur Utama Pertamina Gas periode Agustus 2018–Maret 2022.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan saksi yang dipanggil tersebut. Sebelumnya, KPK menahan Komisaris Utama (Komut) PT IAE, Arso Sadewo (AS). Ia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE.

