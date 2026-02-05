KPK OTT Hakim di Depok, Sita Uang Ratusan Juta!

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Depok, Jawa Barat. Operasi senyap tersebut digelar pada Kamis (5/2/2026).

“Ada ratusan juta,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Kamis.

Terkait OTT itu, Fitroh mengonfirmasi bahwa tim Lembaga Antirasuah turut mengamankan seorang hakim. Namun, identitasnya belum disebutkan.

“Benar,” ujarnya.

Sayangnya Fitroh belum menginformasikan lebih lanjut terkait duduk perkada operasi senyap tersebut.

(Arief Setyadi )