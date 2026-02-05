Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK OTT Hakim di Depok, Sita Uang Ratusan Juta!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |22:21 WIB
KPK OTT Hakim di Depok, Sita Uang Ratusan Juta!
KPK OTT hakim di Depok (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Depok, Jawa Barat. Operasi senyap tersebut digelar pada Kamis (5/2/2026).

“Ada ratusan juta,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Kamis.

Terkait OTT itu, Fitroh mengonfirmasi bahwa tim Lembaga Antirasuah turut mengamankan seorang hakim. Namun, identitasnya belum disebutkan.

“Benar,” ujarnya.

Sayangnya Fitroh belum menginformasikan lebih lanjut terkait duduk perkada operasi senyap tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199913/kpk-5Xje_large.jpg
Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199848/korupsi-F2qx_large.jpg
KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199279/kpk-DiV2_large.jpg
Periksa Camat-Kades, KPK Dalami Alur Setoran Caperdes di Kasus Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198933/kejagung-p8LS_large.jpg
Kejagung Dinilai Bisa Selidiki Perkara yang Dihentikan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198514/kejagung-6jcC_large.jpg
Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198480/polri-wyVX_large.jpg
Bareskrim Telusuri Jejak Uang di Kasus Dana Syariah Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement