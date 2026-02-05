Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT di Depok

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |20:55 WIB
Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT di Depok
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar daerah Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026).

Adanya OTT ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi Okezone. 

Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal OTT tersebut, termasuk berapa orang yang ditangkap hingga perkara yang melatarbelakangi giat tersebut.

Diketahui, dalam sepekan ini, KPK maraton melakukan OTT di sejumlah daerah. Di antaranya di Jakarta terkait Bea Cukai dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan kasus restitusi pajak.

(Arief Setyadi )

      
