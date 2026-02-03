Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Camat-Kades, KPK Dalami Alur Setoran Caperdes di Kasus Sudewo

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |10:38 WIB
Periksa Camat-Kades, KPK Dalami Alur Setoran Caperdes di Kasus Sudewo
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami alur penyetoran uang terkait pengisian calon perangkat desa (caperdes) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hal itu dilakukan saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan caperdes yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Saksi yang diperiksa ialah Rukin selaku Perangkat Desa Sukorukun, Karyadi selaku Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, dan Suranta selaku Camat Gabus, Kabupaten Pati.

“Saksi hadir semua. Penyidik mendalami soal alur dan tahapan dalam penyetoran uang oleh para pihak yang akan mengisi posisi calon perangkat desa,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Selasa (3/2/2026).

Pemeriksaan para saksi dilakukan di Polda Jawa Tengah pada Senin 2 Februari 2026. Dari keterangan mereka, penyidik juga mendalami mekanisme dalam pengisian formasi perangkat desa.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 19 Januari 2026. Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sudewo.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat tersangka, di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025–2030,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa 20 Januari 2026. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198933/kejagung-p8LS_large.jpg
Kejagung Dinilai Bisa Selidiki Perkara yang Dihentikan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198514/kejagung-6jcC_large.jpg
Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198480/polri-wyVX_large.jpg
Bareskrim Telusuri Jejak Uang di Kasus Dana Syariah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198315/korupsi-l3GB_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Madiun, Sita Uang Puluhan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197110/korupsi-EYvs_large.jpg
Langkah Kejagung Rampas Aset Koruptor Dinilai Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195461/kejati_jakarta-uaOz_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Ekspor LPEI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement