Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Tujuh Kades dan Dua Sekdes Terkait Dugaan Pemerasan Bupati Pati Sudewo

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |16:20 WIB
KPK Panggil Tujuh Kades dan Dua Sekdes Terkait Dugaan Pemerasan Bupati Pati Sudewo
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Pati. Selain para kades, KPK juga memanggil dua sekretaris desa (sekdes).

Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa (caperdes) yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (29/1/2026).

Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK:

Kepala Desa

- Sudar, Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

- Sutrisno, Kepala Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

- Yusuf Efendi, Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

- Harto, Kepala Desa Sriwedari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

- Susanto, Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

- Gus Amin, Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

- Dasar Wibowo, Kepala Desa Trikoyo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198315//korupsi-l3GB_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Madiun, Sita Uang Puluhan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198228//eks_kajari_hsu-UnfY_large.jpg
Eks Kajari HSU Gugat KPK Usai Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198208//kpk-zh8I_large.jpg
KPK Minta Anggaran Ditambah Buat Beli Alat Canggih, OTT Bisa Makin Masif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198193//kpk-WfGM_large.jpg
Kasus Bupati Sudewo, KPK Cecar Kepala Dinas hingga Kades soal Pengumpulan Uang dari Caperdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198076//kpk-JZgH_large.jpg
Usut Kasus Bupati Pati, KPK Panggil Kepala Dinas hingga 5 Kepala Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198055//kpk_raker_dengan_komisi_iii_dpr-4WNG_large.jpg
KPK Tangani 116 Perkara dan 11 OTT Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement