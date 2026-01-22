Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Penampakan Karung Berisi Gepokan Uang Diduga Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |12:33 WIB
Ini Penampakan Karung Berisi Gepokan Uang Diduga Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
Barang bukti penampakan Bupati Sudewo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sistematis dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga antirasuah pun telah menyita sejumlah gepokan uang yang diduga merupakan hasil kejahatan tersebut.

Berdasarkan video yang diperoleh Okezone, tampak barang bukti uang itu terbungkus dalam tiga karung berwarna hijau, putih, dan kuning. Karung tersebut diserahkan oleh seorang perempuan kepada seorang pria yang tengah duduk di dalam mobil.

Dari foto yang diperoleh, karung-karung itu berisi sejumlah kantong plastik dan goodie bag. Di dalamnya terdapat gepokan uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Setiap karung berisi nominal uang yang berbeda, di antaranya Rp100 juta, Rp916 juta, Rp147 juta, hingga Rp40 juta. Namun, jumlah nominal uang secara keseluruhan belum diketahui secara rinci.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
