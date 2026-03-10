Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kena OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Dipecat dari Keanggotaan PAN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |22:30 WIB
Kena OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Dipecat dari Keanggotaan PAN
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memecat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari dari keanggotaan partai, setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain diberhentikan dari keanggotaan partai, jabatan Ketua DPD PAN Rejang Lebong yang sebelumnya dipegang Fikri juga untuk sementara diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan, pihaknya prihatin dan menyesalkan tindakan Fikri yang dinilai tidak mencerminkan nilai serta komitmen partai dalam menjunjung integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai. Untuk sementara Ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu,” ujar Viva, Selasa (10/3/2026).

Viva menegaskan, bahwa tindakan yang dilakukan Fikri merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan kebijakan partai. Ia juga menyatakan PAN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, serta sesuai dengan prinsip keadilan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206161//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qoy6_large.jpg
KPK Yakin Gugatan Praperadilan Gus Yaqut Ditolak PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206190//wakil_ketua_kpk_johanis_tanak-GyPh_large.jpg
Usai OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Cs Jadi Tersangka Suap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206181//sidang_kasus_korupsi_pdns-sI6b_large.jpg
Kasus Korupsi PDNS, Eks Dirjen Aptika Kemkominfo Divonis 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206146//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WgSy_large.jpg
Kasus Korupsi DJKA, KPK Pertimbangkan Panggil Istri Budi Karya Sumadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206127//ketua_umum_mpn_pemuda_pancasila_japto_soerjosoemarno-FGLv_large.jpg
Selesai Diperiksa KPK, Japto: Tanya Penyidik, Saya Hanya Penuhi Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205995//kpk-Ce8F_large.jpg
OTT Bupati Rejang Lebong, KPK Tangkap 12 Orang di Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement