HOME NEWS NASIONAL

Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Tiba di KPK Usai Terjaring OTT KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |10:08 WIB
Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Tiba di KPK Usai Terjaring OTT KPK
Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Tiba di KPK Usai Terjaring OTT KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT) tiba di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Fikri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama 11 orang lainnya.

Pantauan Okezone di Gedung KPK Senin (10/3/2026), mobil iring-iringan yang mengangkut MFT tiba sekitar pukul 09.07 WIB. Terpantau, lebih dari 5 mobil minibus berkelir hitam tiba dan langsung menuju pintu belakang.

Setelahnya, mobil itu menuju basement area internal KPK sehingga tidak ada visual yang menangkap wajah mereka.

Diketahui, praktik tak menampakkan wajah para pihak terkena OTT mulai diberlakukan KPK. Hal ini sebagai bentuk penarapan KUHAP baru.

Sekadar informasi, Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap KPK digelar di daerah Bengkulu.

 

