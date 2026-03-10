Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Cs Jadi Tersangka Suap!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |20:50 WIB
Usai OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Cs Jadi Tersangka Suap!
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik KPK melakukan gelar perkara atau ekspose terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sebelumnya di Bengkulu.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, dalam perkara tersebut KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

“Iya, lima orang,” ujar Johanis saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).

Menurut sumber yang mengetahui proses penanganan perkara ini, salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Muhammad Fikri Thobari.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Bengkulu pada Senin (9/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim penindakan mengamankan sebanyak 13 orang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206181//sidang_kasus_korupsi_pdns-sI6b_large.jpg
Kasus Korupsi PDNS, Eks Dirjen Aptika Kemkominfo Divonis 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206146//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WgSy_large.jpg
Kasus Korupsi DJKA, KPK Pertimbangkan Panggil Istri Budi Karya Sumadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206127//ketua_umum_mpn_pemuda_pancasila_japto_soerjosoemarno-FGLv_large.jpg
Selesai Diperiksa KPK, Japto: Tanya Penyidik, Saya Hanya Penuhi Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206058//kpk-9Kp8_large.jpg
Bupati dan Wabup Rejang Lebong Terjaring OTT Terkait Suap Proyek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206038//kpk-CdQx_large.jpg
Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Tiba di KPK Usai Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205995//kpk-Ce8F_large.jpg
OTT Bupati Rejang Lebong, KPK Tangkap 12 Orang di Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement