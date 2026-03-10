Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati dan Wabup Rejang Lebong Terjaring OTT Terkait Suap Proyek!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |11:41 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Keduanya diamankan dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupate Rejang Lebong.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/3/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK memboyong 9 orang termasuk Bupati dan Wabup Rejang Lebong. Para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti barang elektronik, dokumen hingga uang tunai dalam pecahan rupiah.

 

