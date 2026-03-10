Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selesai Diperiksa KPK, Japto: Tanya Penyidik, Saya Hanya Penuhi Tanggung Jawab

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:55 WIB
Selesai Diperiksa KPK, Japto: Tanya Penyidik, Saya Hanya Penuhi Tanggung Jawab
Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan pantauan, Japto keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan batik cokelat yang dipadukan dengan jaket hitam sekitar pukul 13.26 WIB. Secara total, ia diperiksa penyidik selama sekitar 4,5 jam sejak kedatangannya pada pukul 09.00 WIB.

Japto enggan memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan awak media saat ditemui di halaman gedung KPK, termasuk ketika disinggung mengenai penyitaan 11 mobil miliknya oleh KPK.

“Jangan tanya sama saya dong. Tanya penyidik,” ujar Japto kepada awak media.

Ia menegaskan, bahwa kedatangannya ke KPK semata untuk memenuhi tanggung jawab hukum.

“Saya datang untuk memenuhi tanggung jawab hukum saya,” tegas Japto sambil berjalan menuju mobilnya.

Setelah itu, Japto meninggalkan awak media dan masuk ke mobil berwarna hitam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206045//kpk-Sge1_large.jpg
Kasus Korupsi Rita Widyasari, KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205977//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-0NSO_large.jpg
KPK Tetapkan Ajudan Gubernur Riau sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205969//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-fpLv_large.jpg
Periksa Eks Menhub Budi Karya, KPK Usut soal Pengadaan di DJKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205736//kpk-gMCe_large.jpg
KPK Jerat Fadia Arafiq dengan Pasal Benturan Kepentingan, Ini Respons Eks Penyidik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205460//mantan_bupati_ponorogo_sugiri_sancoko-PFlT_large.jpg
Mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Segera Disidang Terkait Kasus Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205459//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-6jhW_large.jpg
Berkas Dilimpahkan ke Jaksa, Penyuap Kepala KPP Madya Jakut Segera Disidang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement