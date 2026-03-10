Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Yakin Gugatan Praperadilan Gus Yaqut Ditolak PN Jaksel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |22:10 WIB
KPK Yakin Gugatan Praperadilan Gus Yaqut Ditolak PN Jaksel
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, optimistis gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keyakinan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa seluruh proses penanganan perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah menjalankan seluruh tahapan penyidikan secara sah, baik dari aspek formil maupun materiil.

“KPK tentu optimis dalam sidang praperadilan pada perkara kuota haji,” ujar Budi saat ditemui di kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Ia memastikan, bahwa penetapan tersangka dalam perkara tersebut telah didukung alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Kami pastikan seluruh proses yang dilakukan, baik pada aspek formil maupun materiilnya, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penetapan para tersangkanya yang telah didasarkan pada kecukupan alat bukti,” jelasnya.

Budi juga mengajak masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara ini, mengingat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji dinilai berdampak luas bagi calon jemaah haji di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206190//wakil_ketua_kpk_johanis_tanak-GyPh_large.jpg
Usai OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Cs Jadi Tersangka Suap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206181//sidang_kasus_korupsi_pdns-sI6b_large.jpg
Kasus Korupsi PDNS, Eks Dirjen Aptika Kemkominfo Divonis 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206146//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WgSy_large.jpg
Kasus Korupsi DJKA, KPK Pertimbangkan Panggil Istri Budi Karya Sumadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206127//ketua_umum_mpn_pemuda_pancasila_japto_soerjosoemarno-FGLv_large.jpg
Selesai Diperiksa KPK, Japto: Tanya Penyidik, Saya Hanya Penuhi Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205977//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-0NSO_large.jpg
KPK Tetapkan Ajudan Gubernur Riau sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205969//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-fpLv_large.jpg
Periksa Eks Menhub Budi Karya, KPK Usut soal Pengadaan di DJKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement