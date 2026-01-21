Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahkamah Partai Gerindra Godok Pemecatan Sudewo Usai Jadi Tersangka KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |13:21 WIB
Mahkamah Partai Gerindra Godok Pemecatan Sudewo Usai Jadi Tersangka KPK
Bupati Pati Sudewo (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut Mahkamah Partai tengah membahas pemecatan Bupati Pati Sudewo setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Dasco saat disinggung peluang Sudewo dicopot dari keanggotaan Partai Gerindra.

Dasco pun meminta publik menunggu hasil pembahasan Mahkamah Partai Gerindra. “Kami di partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya, kita tunggu saja hasilnya,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Dasco menyampaikan Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil KPK. Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, telah berulang kali mengingatkan para kader untuk berhati-hati dan mawas diri.

“Kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk berhati-hati dan mawas diri,” ujar Dasco.

Kendati demikian, Dasco menyatakan pihaknya menyesalkan perbuatan yang dilakukan Sudewo. Ia mempersilakan Sudewo untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan. Dan tentunya kami persilakan untuk mengikuti proses hukum yang saat ini sedang berlaku,” tegas Dasco.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam praktiknya, Sudewo diduga mematok tarif bagi caperdes sebesar Rp125 juta hingga Rp150 juta.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183452/gerindra-cDiF_large.jpg
Prasetyo Hadi: Kita Dengarkan Suara Kader Gerindra Tolak Budi Arie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183428/partai_gerindra-sEej_large.jpg
Gelombang Tolak Budi Arie Masuk Gerindra Meluas, Dasco: Itu Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472/prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180717/dasco-QKc5_large.jpg
Dasco Belum Dengar Budi Arie Ingin Gabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180701/budi-4FOs_large.jpg
Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113/rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement