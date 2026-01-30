Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kemenhut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |14:07 WIB
Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kemenhut
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi pada 28-29 Januari 2026 terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dari sejumlah tempat itu, salah satunya disebut-sebut tempat mantan petinggi Kemenhut.

"Terkait kasus korupsi di Kemenhut (penggeledahannya)," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah, Jumat (30/1/2026).

Penggeledahan di sejumlah tempat, meliputi rumah di daerah Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu, 28 Januari 2026. Lalu, sebuah tempat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dan di kawasan Bogor, Jawa Barat, digeledah pada Kamis, 29 Januari 2026.

Adapun lokasi penggeledahan itu disebut sebagai kediaman milik bekas pejabat petinggi di Kemenhut. Namun, Febrie belum menjelaskan penggeledahan tersebut secara detail, termasuk milik siapa saja tempat tersebut.

Sementara Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyebutkan dia belum mendapatkan informasi tentang penggeledahan itu, termasuk soal barang bukti yang disita. "Belum ada info ya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198480/polri-wyVX_large.jpg
Bareskrim Telusuri Jejak Uang di Kasus Dana Syariah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198315/korupsi-l3GB_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Madiun, Sita Uang Puluhan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197110/korupsi-EYvs_large.jpg
Langkah Kejagung Rampas Aset Koruptor Dinilai Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195461/kejati_jakarta-uaOz_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Ekspor LPEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194134/kpk-binf_large.jpg
LMKN Dilaporkan ke KPK, Puluhan Pencipta Lagu Persoalkan Royalti Rp14 Miliar Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683/kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement