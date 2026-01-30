Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kemenhut

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi pada 28-29 Januari 2026 terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dari sejumlah tempat itu, salah satunya disebut-sebut tempat mantan petinggi Kemenhut.

"Terkait kasus korupsi di Kemenhut (penggeledahannya)," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah, Jumat (30/1/2026).

Penggeledahan di sejumlah tempat, meliputi rumah di daerah Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu, 28 Januari 2026. Lalu, sebuah tempat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dan di kawasan Bogor, Jawa Barat, digeledah pada Kamis, 29 Januari 2026.

Adapun lokasi penggeledahan itu disebut sebagai kediaman milik bekas pejabat petinggi di Kemenhut. Namun, Febrie belum menjelaskan penggeledahan tersebut secara detail, termasuk milik siapa saja tempat tersebut.

Sementara Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyebutkan dia belum mendapatkan informasi tentang penggeledahan itu, termasuk soal barang bukti yang disita. "Belum ada info ya," katanya.

(Arief Setyadi )