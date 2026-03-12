Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Rp980 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |00:09 WIB
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Rp980 Juta
Bupati Rejang Lebong Cs ditangkap KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong M. Fikri Thobari menerima suap Rp980 juta. Uang tersebut berasal dari tiga rekanan yang dikondisikan untuk memenangkan proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) di Pemkab Rejang Lebong yang total anggaran mencapai Rp91,13 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, hal ini bermula pada Februari 2026. Saat itu, Fikri dan Hary Eko Purnomo selaku Kepala Dinas PUPRPKP, serta B. Daditama selaku pihak swasta atau orang kepercayaan bupati melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati. 

Pertemuan itu membahas pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%-15% dari nilai proyek pekerjaan.

"Setelah pengaturan plotting, MFT kemudian menuliskan pada lembaran Rekap Pekerjaan Fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan 'inisial rekanan' yang akan mengerjakan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong TA 2026. Setelah itu, MFT mengirimkannya via chat WA kepada BDA," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/3/2026).

"Permintaan sejumlah fee (ijon) kepada para kontraktor yang ditunjuk bupati diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya Lebaran," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206406/gubernur_riau-ljBA_large.jpg
Jelang Sidang, Penahanan Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Cs Dipindah ke Pekanbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206351/ott_bupati-ohqr_large.jpg
Konstruksi Kasus Bupati Rejang Lebong, Minta Fee ke Kontraktor untuk Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205332/sekjen_dpr-n6r9_large.jpg
Sempat Dicabut, Sekjen DPR Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205305/wamendagri-To2c_large.jpg
Sindiran Pedas Wamendagri ke Fadia Arafiq yang Klaim Tak Paham Birokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205145/bupati_pekalongan-gyZ5_large.jpg
Perdana, KPK Gunakan Pasal Benturan Kepentingan di Kasus Bupati Pekalongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205049/bupati_pekalongan-Qogt_large.jpg
Uang Korupsi Bupati Pekalongan, KPK: Rp24 Miliar Bisa Bangun 400 Rumah atau Jalan 60 KM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement