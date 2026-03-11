Penampakan Gepokan Uang Rp756,8 Juta yang Disita KPK dari OTT Bupati Rejang Lebong

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita barang bukti uang tunai ratusan juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari (MFT). Uang senilai Rp756,8 juta itu turut ditampilkan dalam konferensi pers pengumuman tersangka.

"Barang bukti dalam bentuk uang tunai yang diduga di antaranya untuk kebutuhan Lebaran saudara MFT," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (11/3/2026).

Uang yang disita itu dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Terlihat sebuah ransel yang di dalamnya didapati uang pecahan Rp100 ribu yang dikemas dalam wadah plastik.

Masih dari dalam tas yang sama, terlihat tiga amplop dan satu hoodie bag berisi uang pecahan Rp100 ribu. Selain ransel, turut terlihat sling bag dan koper yang juga berisi uang.

"Ini diamankan di tiga lokasi. Yang pertama di mobil HEP senilai Rp309,2 juta, kemudian di sebuah tas berwarna hitam senilai Rp357,6 juta, dan tempat ketiga di bawah meja TV senilai Rp90 juta. Sehingga total yang diamankan Rp756,8 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong 2025-2026. Penetapan ini dilakukan setelah yang bersangkutan terjaring OTT KPK pada Senin 9 Maret 2026.