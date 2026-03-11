Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tetapkan Lima Tersangka terkait OTT Bupati Rejang Lebong

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |10:01 WIB
KPK Tetapkan Lima Tersangka terkait OTT Bupati Rejang Lebong
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang salah satunya menjaring Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari. Penetapan kelima tersangka ini diumumkan usai dilakukan ekspose pimpinan lembaga antirasuah.

“Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Rabu (11/3/2026).

Budi mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari.

“Ya, salah satu,” ujarnya.

Budi belum menjelaskan lebih jauh perihal OTT tersebut, tetapi ia mengatakan bahwa konstruksi perkara hingga identitas lengkap para tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers yang rencananya digelar hari ini.

Diketahui, tim penindakan KPK menangkap 13 orang dalam OTT di Bengkulu pada Senin (9/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206199//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-zU4W_large.jpg
KPK Telusuri Aliran Dana Gratifikasi Batu Bara ke Japto Soerjosoemarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206179//bupati_rejang_lebong_muhammad_fikri_thobari-K2cb_large.jpg
Kena OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Dipecat dari Keanggotaan PAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206161//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qoy6_large.jpg
KPK Yakin Gugatan Praperadilan Gus Yaqut Ditolak PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206190//wakil_ketua_kpk_johanis_tanak-GyPh_large.jpg
Usai OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Cs Jadi Tersangka Suap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206181//sidang_kasus_korupsi_pdns-sI6b_large.jpg
Kasus Korupsi PDNS, Eks Dirjen Aptika Kemkominfo Divonis 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206146//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WgSy_large.jpg
Kasus Korupsi DJKA, KPK Pertimbangkan Panggil Istri Budi Karya Sumadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement