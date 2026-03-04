Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Barang Bukti OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Mobil Mewah hingga Chat WA

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |22:46 WIB
Deretan Barang Bukti OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Mobil Mewah hingga Chat WA
KPK ungkap barang bukti OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Mulai dari barang bukti elektronik hingga lima unit mobil.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan barang bukti elektronik berupa percakapan grup WhatsApp. Adanya grup tersebut sebagai tempat laporan penarikan uang terkait praktik korupsi itu.

Sejumlah barang bukti yang dimaksud ditampilkan di layar saat konferensi pers penahanan Fadia.

"Di mana saat melakukan penarikan tunai itu staf selalu melaporkan dan mendokumentasikan. Jadi ini dokumentasi yang dilakukan staf saat menarik uang, di mana uang tunai ini selanjutnya diberikan kepada bupati," kata Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan barang bukti mobil yang terdiri atas Wuling Air EV, Mitsubishi Xpander, Toyota Camry, Toyota Fortuner, dan Toyota Vellfire.

"Kendaraan Wuling atas penguasaan RUL (Rul Bayatun), Direktur PT RNB, orang kepercayaannya bupati," ujarnya.

Budi melanjutkan, kendaraan yang disita itu berasal dari berbagai lokasi, termasuk diamankan dari rumah dinas Fadia.

Halaman:
1 2
      
