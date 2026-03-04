Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi OTT Bupati Pekalongan, Diciduk KPK saat Isi Daya Mobil Listrik

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |19:28 WIB
Kronologi OTT Bupati Pekalongan, Diciduk KPK saat Isi Daya Mobil Listrik
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lokasi penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Diketahui, Fadia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa 3 Maret 2026.

Awalnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Fadia terkait dirinya ditangkap saat bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

"Selama kami ada di posko, itu nggak ada informasi itu," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

Asep melanjutkan, pihaknya sempat kehilangan jejak Fadia. "Kalau di Semarang betul, karena pada akhirnya setelah dari Pekalongan itu, tim ada yang bergerak ke Semarang. Bahkan hampir kehilangan yang bersangkutan. Di hampir tengah malam baru ketemu, tengah malam itu baru ketemu dan bisa diamankan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Fadia tertangkap saat mengisi daya mobil listrik. Menurut dia, pihaknya sudah mengantongi data kendaraan yang digunakan Fadia.

"Dicari ternyata mobil-mobil listrik ada. Lagi di-cas, lagi diisi. Nah, di situlah ketemunya," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204062/kpk-TsWv_large.jpg
OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Rp5,19 Miliar dari Dua Safe House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203772/korupsi-tylx_large.jpg
Publikasi Uang Sitaan Korupsi Dinilai Perkuat Pengawasan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202839/kpk-X1d7_large.jpg
Mitigasi Korupsi, KPK Koordinasi dengan Kemenkeu dan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202350/korupsi-VL0k_large.jpg
Istana Prihatin Indeks Persepsi Korupsi Merosot: Pekerjaan Rumah Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202346/advokat-r0i3_large.jpg
Advokat Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara Terkait Suap dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202276/kpk-lS4D_large.jpg
Korupsi Bea Cukai, KPK Sita Uang Lima Koper Rp5 Miliar di Safe House
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement