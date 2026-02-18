Advertisement
Advokat Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara Terkait Suap dan TPPU

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |22:47 WIB
Advokat Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara Terkait Suap dan TPPU
Advokat Marcella Santoso dituntut 17 tahun penjara (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut advokat Marcella Santoso dengan hukuman 17 tahun penjara terkait kasus dugaan suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"(Menuntut) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marcella Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun," kata JPU membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Jaksa juga menuntut Marcella membayar denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan. Selain itu, Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21.602.138.412 subsider delapan tahun penjara.

"Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti," ujarnya.

JPU juga menuntut Marcella diberhentikan dari status advokat. "Memerintahkan kepada organisasi advokat untuk pemberhentian tetap dari profesinya terdakwa Marcella Santoso sebagai advokat," ucapnya.

