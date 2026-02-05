Advertisement
Penampakan Kepala Kantor Pajak Banjarmasin Mulyono Kenakan Rompi Tahanan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |23:06 WIB
Penampakan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono kenakan rompi tahanan KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak.

Pantauan di lokasi, Mulyono terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK seusai pemeriksaan pada pukul 22.25 WIB. Mulyono bersama dua tersangka lainnya sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Saat berjalan menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan, ia mengakui kesalahannya.

“Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah,” kata Mulyono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia pun menyatakan siap bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dengan mengikuti setiap proses hukum yang ada. “Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik,” ujarnya.

