Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Gunakan Prinsip Kehati-hatian saat Gabung Board of Peace

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |00:01 WIB
Prabowo Gunakan Prinsip Kehati-hatian saat Gabung Board of Peace
Prabowo Gunakan Prinsip Kehati-hatian saat Gabung Board of Peace
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, saat pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut Dino, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian.

Kendati demikian, Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut.

Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199778/prabowo-6Crs_large.jpg
Prabowo Lantik Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono Sore Ini, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199629/pemerintah-XS6T_large.jpg
Sejumlah Mantan Menlu Dipanggil Prabowo, Marty Natalegawa Naik Mercy Tua ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199134/prabowo-CxnB_large.jpg
Prabowo: Kader Gerindra pun Saya Tangkap Kalau Berengsek, Jangan Macam-Macam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199093/prabowo-lZEk_large.jpg
Singgung Bom Nuklir jika Terjadi Perang Dunia III, Prabowo: Indonesia Akan Kena Radioaktif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197220/prabowo_subianto-lqep_large.jpg
Ketika Macron Sambut Prabowo Gunakan Bahasa Indonesia, Simbol Kedekatan RI-Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197038/prabowo-Fqh2_large.jpg
Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement