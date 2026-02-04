Prabowo Undang Eks Menlu ke Istana, Marty Natalegawa hingga Retno Marsudi Hadir

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Luar Negeri Sugiono, para Wakil Menteri Luar Negeri, termasuk pejabat eks Menteri dan Wakil Luar Negeri ke Istana Negara, Rabu (4/2/2026).

1. Prabowo Undang Eks Menlu

Menteri Luar Negeri Periode 2009 - 2014 Marty Natalegawa tiba di kawasan Istana, dengan menumpangi mobil Mercedez Benz berwarna coklat.

"Saya hanya mendapat undangan saja dari presiden," kata Marty kepada awak media.

Namun, dia tidak membenarkan bahwa akan dimintai pandangan terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Tak lama kemudian, Menteri Luar Negeri periode 2014-2024 Retno Marsudi juga tiba di kawasan Istana.

"Nanti saja ya, thank you," kata Retno.

Selain itu juga nampak Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal hadir memenuhi undangan.