HOME NEWS NASIONAL

MUI Dukung Indonesia Gabung Board of Peace usai Bertemu Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:40 WIB
MUI Dukung Indonesia Gabung Board of Peace usai Bertemu Prabowo
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar di Istana Kepresidenan (foto: Okezone)





 
JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menyatakan, dukungannya terhadap langkah Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace (BoP) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Anwar mengatakan, bahwa dukungan ini sepanjang keikutsertaan tersebut membawa kemaslahatan bagi bangsa, umat, dan kemanusiaan dunia.

 "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja [mendukung Indonesia gabung BOP]. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” tegas Anwar kepada awak media usai bertemu Prabowo. 

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan, bahwa Prabowo menegaskan komitmennya menjadikan forum Dewan Perdamaian sebagai sarana perjuangan bagi kemerdekaan Palestina.

“Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh,” paparnya.

Menurut Anwar, Prabowo juga menegaskan bahwa perjuangan di BoP akan dilakukan bersama negara-negara Islam lainnya demi perdamaian dunia. Ia menambahkan, terdapat penegasan penting dari Presiden bahwa keikutsertaan dalam BoP bersifat kondisional.

 

Halaman:
1 2
      
