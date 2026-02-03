Prabowo Undang Ormas Islam hingga Pimpinan Ponpes, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, topik pertemuan dengan tokoh pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam, hingga pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang.

Seskab Teddy mengatakan, bahwa salah satu pembicaraannya mengenai keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP), yang merupakan Dewan Keamanan bentukan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Tentunya ya (bahas Board of Peace). Pasti semua akan dibahas, salah satunya tentang itu. Tadi saya bilang bahas kondisi dalam negeri dan luar negeri," ujar Seskab Teddy kepada awak media.

Sementara itu, sejumlah ormas Islam yang bakal bertemu Presiden Prabowo diantaranya Pengurus Besar Nadhlatul (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (PERSIS), Syarikat Islam, serta tokoh-tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur.

"Bapak Presiden nanti siang akan menerima beberapa tokoh pimpinan organisasi Islam, kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian juga beberapa pimpinan pondok pesantren dari beberapa daerah yang bisa hadir pada siang hari ini," katanya.