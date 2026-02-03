Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Undang Ormas Islam hingga Pimpinan Ponpes, Ini yang Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:51 WIB
Prabowo Undang Ormas Islam hingga Pimpinan Ponpes, Ini yang Dibahas
Seskab Letkol Teddy (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, topik pertemuan dengan tokoh pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam, hingga pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang. 

Seskab Teddy mengatakan, bahwa salah satu pembicaraannya mengenai keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP), yang merupakan Dewan Keamanan bentukan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Tentunya ya (bahas Board of Peace). Pasti semua akan dibahas, salah satunya tentang itu. Tadi saya bilang bahas kondisi dalam negeri dan luar negeri," ujar Seskab Teddy kepada awak media.

Sementara itu, sejumlah ormas Islam yang bakal bertemu Presiden Prabowo diantaranya Pengurus Besar Nadhlatul (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (PERSIS), Syarikat Islam, serta tokoh-tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur.

"Bapak Presiden nanti siang akan menerima beberapa tokoh pimpinan organisasi Islam, kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian juga beberapa pimpinan pondok pesantren dari beberapa daerah yang bisa hadir pada siang hari ini," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199294//seskab_letkol_teddy-XkWw_large.jpg
Seskab Tegaskan Prabowo Tidak Gunakan Dua Pesawat Kepresidenan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199281//waketum_mui-zJZ8_large.jpg
Ormas Islam Diundang Prabowo ke Istana, Waketum MUI: Bahas Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199274//presiden_prabowo_subianto-m9eb_large.jpg
Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana, Ada NU hingga Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199250//prabowo-4VJz_large.jpg
Prabowo Soroti Sampah Depan Kepala Daerah: Pariwisata Tak Akan Tumbuh jika Kota-Desa Jorok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199241//prabowo-tWZV_large.jpg
Prabowo Tegur Gubernur Bali soal Sampah: Pariwisata Tak Akan Bertahan jika Lingkungan Kotor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199229//prabowo_subianto-h0Cw_large.jpg
Prabowo Sentil Eks Bos BUMN: Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement