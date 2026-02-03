Ormas Islam Diundang Prabowo ke Istana, Waketum MUI: Bahas Board of Peace

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mengungkapkan bahwa MUI diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang.

"Ya saya juga diundang siang ini," katanya kepada awak media.

Cholil Nafis pun mengatakan, bahwa dalam pertemuan itu diagendakan akan membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Keamanan bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Yang sampai ke saya tentang BoP," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya aspirasi dari MUI yang meminta agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace.

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan segera membuka ruang dialog dengan MUI untuk memberikan pemahaman mengenai alasan strategis di balik bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut.

“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin akan memberikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog,” jelas Prasetyo kepada awak media di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.