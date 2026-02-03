Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ormas Islam Diundang Prabowo ke Istana, Waketum MUI: Bahas Board of Peace

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |10:46 WIB
Ormas Islam Diundang Prabowo ke Istana, Waketum MUI: Bahas <i>Board of Peace</i>
Waketum MUI Cholil Nafis (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mengungkapkan bahwa MUI diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang.

"Ya saya juga diundang siang ini," katanya kepada awak media.

Cholil Nafis pun mengatakan, bahwa dalam pertemuan itu diagendakan akan membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Keamanan bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Yang sampai ke saya tentang BoP," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya aspirasi dari MUI yang meminta agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace.

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan segera membuka ruang dialog dengan MUI untuk memberikan pemahaman mengenai alasan strategis di balik bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut.

“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin akan memberikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog,” jelas Prasetyo kepada awak media di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199274//presiden_prabowo_subianto-m9eb_large.jpg
Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana, Ada NU hingga Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199250//prabowo-4VJz_large.jpg
Prabowo Soroti Sampah Depan Kepala Daerah: Pariwisata Tak Akan Tumbuh jika Kota-Desa Jorok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199241//prabowo-tWZV_large.jpg
Prabowo Tegur Gubernur Bali soal Sampah: Pariwisata Tak Akan Bertahan jika Lingkungan Kotor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199229//prabowo_subianto-h0Cw_large.jpg
Prabowo Sentil Eks Bos BUMN: Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199220//prabowo-UsFt_large.jpg
Presiden Prabowo Gaungkan Gerakan Indonesia ASRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199214//great_institute-hL8w_large.jpg
Kebijakan Prabowo Gabung Board of Peace, Great Institute: Sejalan Prinsip Bebas Aktif 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement