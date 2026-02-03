Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Tegaskan Prabowo Tidak Gunakan Dua Pesawat Kepresidenan ke Luar Negeri

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:17 WIB
Seskab Tegaskan Prabowo Tidak Gunakan Dua Pesawat Kepresidenan ke Luar Negeri
Seskab Teddy Indra Wijaya (foto: Okezone/Binti)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan dua pesawat kepresidenan, saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Jadi, ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri sekarang menggunakan dua pesawat kenegaraan. Saya jawab, tidak ada itu. Itu tidak benar," tegas Teddy kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Teddy kemudian menjelaskan riwayat penggunaan transportasi udara Prabowo. Menurutnya, bahkan sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo kerap menggunakan pesawat milik perusahaan pribadinya untuk mobilitas.

"Pak Presiden, sejak sebelum menjabat sebagai Presiden pun, selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau," ujar Teddy.

Pada awal masa jabatan, lanjut Teddy, Prabowo sempat menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara (AU) untuk perjalanan luar negeri. Namun, pesawat tersebut bukan pesawat kepresidenan, melainkan pesawat pendukung logistik dan personel.

"Sesuai undang-undang dan aturan, harus ada Paspampres, protokol, tim dokter, tim Kementerian Luar Negeri, wartawan, dan sebagainya. Jadi, tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan dua pesawat kenegaraan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
