Pandji Pragiwaksono Temui MUI, Klarifikasi Makna Pertunjukan Mens Rea

JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Selasa (3/1/2026). Kedatangan tersebut bertujuan membuka ruang dialog sekaligus mengklarifikasi maksud di balik pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea yang belakangan menuai polemik.

Pandji menyebut kehadirannya sebagai upaya silaturahmi dan tabayyun agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap karyanya.

"Saya di sini, seperti yang tadi Haris katakan, berniat untuk bersilaturahmi dan bertabayyun, mencoba menjelaskan maksud di balik pertunjukan saya," ujar Pandji kepada wartawan.

Dalam pertemuan tersebut, Pandji didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar. Ia menjelaskan secara langsung materi stand up comedy yang dinilai menimbulkan kebingungan di sebagian pihak. Pandji menilai dialog dengan MUI berlangsung terbuka dan cair.

"Alhamdulillah dialognya terjadi. Pembicaraannya berjalan sangat menyenangkan, bahkan penuh dengan tawa," kata dia.