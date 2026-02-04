Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Istana, Cak Imin Boyong Pengurus PKB Temui Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |12:47 WIB
Sambangi Istana, Cak Imin Boyong Pengurus PKB Temui Prabowo
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar datangi Istana (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026), untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedatangannya kali ini untuk melakukan audiensi sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus baru PKB.

Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Cak Imin yang mengenakan jas PKB berwarna hijau menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah melaporkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang baru saja digelar oleh partainya.

“PKB mau audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia,” ujar Cak Imin.

Cak Imin mengatakan pertemuan kali ini terdiri dari pengurus inti PKB dari tingkat pusat hingga daerah. “Pengurus PKB se-Indonesia,” tambahnya.

Senada dengan Cak Imin, Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, audiensi ini juga menjadi ajang bagi PKB untuk memberikan masukan strategis kepada pemerintah.

“Ya, PKB lagi diterima Presiden untuk menyampaikan beberapa masukan, pandangan mengenai apa yang terjadi di masyarakat, dan kami juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden yang sudah berjalan,” ujar Faisol.

Menurut Faisol, jajaran yang hadir dalam audiensi ini meliputi seluruh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB dari berbagai provinsi. “Seluruh DPP dan DPW,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
