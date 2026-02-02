Prabowo Minta Pemda Tertibkan Spanduk Iklan di Pinggir Jalan

Prabowo Minta Pemda Tertibkan Spanduk Iklan di Pinggir Jalan (Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah (pemda) menertibkan spanduk iklan di pinggir jalan trotoar. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik dan indah).

1. Tertibkan Spanduk Iklan

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kemendagri di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

"Dalam rangka Indonesia ASRI, terus terang saja saya minta kepada pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan spanduk-spanduk terlalu banyak," kata Prabowo.

Ia menuturkan kisahnya yang menemui banyak spanduk saat mengunjungi Balikpapan, pun dengan wilayah kediamannya.

"Spanduk-spanduk, spanduk-spanduk, kalau saya naik ke Hambalang, spanduk, spanduk, spanduk," tutur Prabowo.

"(Spanduk bertulis) ayam goreng pesen satu dapat 1 free.' Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang enggak mau lihat spanduk," tutur Prabowo.

Lantas, Prabowo menyinggung Bogor merupakan kota paling indah pada zaman dulu. Bahkan, kata dia, Presiden ke-1 RI Soekarno, lebih senang di Bogor daripada Jakarta.

"Dari dulu aku pengin tinggal di Bogor. akhirnya jadi Presiden ya tinggal di bogor. Saudara-saudara terlalu banyak spanduk baliho iklan, tolong ditertibkan," ucap Prabowo.