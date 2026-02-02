Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Pemda Tertibkan Spanduk Iklan di Pinggir Jalan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |21:20 WIB
Prabowo Minta Pemda Tertibkan Spanduk Iklan di Pinggir Jalan
Prabowo Minta Pemda Tertibkan Spanduk Iklan di Pinggir Jalan (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah (pemda) menertibkan spanduk iklan di pinggir jalan trotoar. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik dan indah).

1. Tertibkan Spanduk Iklan

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kemendagri di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

"Dalam rangka Indonesia ASRI, terus terang saja saya minta kepada pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan spanduk-spanduk terlalu banyak," kata Prabowo.

Ia menuturkan kisahnya yang menemui banyak spanduk saat mengunjungi Balikpapan, pun dengan wilayah kediamannya. 

"Spanduk-spanduk, spanduk-spanduk, kalau saya naik ke Hambalang, spanduk, spanduk, spanduk," tutur Prabowo.

"(Spanduk bertulis) ayam goreng pesen satu dapat 1 free.' Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang enggak mau lihat spanduk," tutur Prabowo.

Lantas, Prabowo menyinggung Bogor merupakan kota paling indah pada zaman dulu. Bahkan, kata dia, Presiden ke-1 RI Soekarno, lebih senang di Bogor daripada Jakarta.

"Dari dulu aku pengin tinggal di Bogor. akhirnya jadi Presiden ya tinggal di bogor. Saudara-saudara terlalu banyak spanduk baliho iklan, tolong ditertibkan," ucap Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199159/prabowo_nyatakan_perang_terhadap_sampah-rSv7_large.jpg
Prabowo Nyatakan Perang terhadap Sampah, Minta Seluruh Pihak Gotong Royong Bersih-Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199055/prabowo-Ohio_large.jpg
Prabowo Bicara Ancaman Perang Dunia Ketiga: Kita Tidak Akan Ikut Pakta Militer Manapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198938/susno_duadji-vcCF_large.jpg
Susno Duadji Bongkar Isi Pertemuan 4,5 Jam dengan Prabowo, Ada Bahas Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198936/prabowo-wUTt_large.jpg
Besok, Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198826/prabowo-FV2b_large.jpg
Istana: Presiden Prabowo Bertemu dengan Tokoh Nasional, Tidak Ada Oposisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198780/prabowo-dSpL_large.jpg
Prabowo dan Tokoh Oposisi Bahas Kondisi Negara hingga Isu Kebocoran Anggaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement