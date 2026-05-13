Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp10,27 Triliun dari Satgas PKH

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |14:09 WIB
Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp10,27 Triliun dari Satgas PKH
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Pantauan di lokasi, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 13.48 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian safari berwarna cokelat dan peci hitam.

Prabowo tampak didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di ruang acara, Prabowo menyalami sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah hadir.

Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Adapun total uang yang diserahkan kepada pemerintah mencapai Rp10.270.051.886.464 atau setara Rp10,27 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan penerimaan dari Satgas PKH untuk pajak PBB dan non-PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain penyerahan dana, Satgas PKH juga menyerahkan kembali penguasaan lahan seluas 2,3 juta hektare yang berhasil ditertibkan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217890/prabowo-I6Jv_large.jpg
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, Bahas Penyelamatan Pantura Jawa-Jaringan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217601/sapi_kurban-JX4H_large.jpg
Penampakan Diego, Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 1,8 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217367/prabowo_subianto-yhqR_large.jpg
Prabowo Bangun Desa Nelayan di Miangas, Ditargetkan Selesai dalam 5 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217355/prabowo_joget_saat_nyanyi_lagu_tabola_bale-ICi5_large.jpg
Ketika Prabowo Joget Tabola Bale Bareng Masyarakat Pulau Miangas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217349/prabowo_subianto-T630_large.jpg
Puskesmas di Miangas Belum Pernah Diperbaiki sejak Zaman Soeharto, Prabowo Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217344/prabowo_nyanyi_bareng_anak_anak_di_talaud-yLtQ_large.jpg
Momen Prabowo Nyanyi Hymne Guru Bareng Anak-Anak di Talaud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement