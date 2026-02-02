Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Nyatakan Perang terhadap Sampah, Minta Seluruh Pihak Gotong Royong Bersih-Bersih

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:09 WIB
Prabowo Nyatakan Perang terhadap Sampah, Minta Seluruh Pihak Gotong Royong Bersih-Bersih
Prabowo Nyatakan Perang terhadap Sampah, Minta Seluruh Pihak Gotong Royong Bersih-Bersih (Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan perang terhadap sampah. Ia pun menginstruksikan para komandan distrik militer (Dandim) untuk mengerahkan anak buah guna gotong royong atau korve dalam jangka waktu tertentu.

1. Perang terhadap Sampah

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan taklimat di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kemendagri di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, tak ada salahnya pada sebagian hari dalam seminggu untuk membersihkan sampah, baik di tempat wisata atau fasilitas umum. Ia pun mengajak seluruh pihak gotong royong membersihkan sampah.

"Apa salahnya, kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Dandim, saya perintahkan kau, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve," ujar Prabowo yang langsung disambut seruan siap.

Tak hanya itu, ia meminta aparat kepolisian, pejabat Danantara hingga para menteri Kabinet Merah Putih gotong-royong membersihkan sampah.

