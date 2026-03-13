Prabowo: Krisis Melanda Banyak Negara, Rakyat Harus Tenang!

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menegaskan meskipun sejumlah negara menghadapi krisis, roda perekonomian di Indonesia harus tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), yang membahas kesiapan pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut Prabowo, kondisi dunia saat ini menunjukkan banyak negara sedang mengalami tekanan ekonomi dan krisis. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap berupaya menjaga stabilitas agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Dunia penuh ketidakpastian. Kita melihat krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tetapi ekonomi harus tetap berjalan dan rakyat harus tenang,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan Indonesia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global. “Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan,” katanya.