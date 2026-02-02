Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap MBG Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja, Berpotensi Naik Jadi 5 Juta

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:12 WIB
BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka sekitar 1 juta lapangan kerja. Capaian tersebut berasal dari pengoperasian kurang lebih 22 ribu dapur MBG yang berperan dalam proses produksi hingga distribusi makanan bergizi. 

1. 1 Juta Lapangan Kerja

“Dengan 22.000 (dapur) saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 kali 50 orang, yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo menjelaskan, ribuan dapur MBG tersebut turut menggerakkan rantai pasok di tingkat desa. Setiap dapur membutuhkan berbagai bahan pangan, seperti tomat, wortel, sayuran, telur, ikan, ayam, daging, dan komoditas lainnya. Menurutnya, satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 10 hingga 20 pemasok.

“Itu nanti di ujungnya, kalau kita sampai 82 juta (penerima), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo mengakui, kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan masih sangat besar. Namun, ia menekankan lapangan kerja tidak akan tercipta hanya dengan kritik dan teriakan tanpa upaya nyata. 

“Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG,” tutur Prabowo.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
