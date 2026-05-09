Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Puskesmas Miangas, Prabowo Dengarkan Keluhan Tenaga Kesehatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |22:30 WIB
Tinjau Puskesmas Miangas, Prabowo Dengarkan Keluhan Tenaga Kesehatan
Prabowo Tinjau Puskesmas Miangas (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A


JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau Puskesmas Miangas. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melihat langsung pelayanan kesehatan di wilayah terdepan Indonesia.

Setibanya di puskesmas, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat setempat, termasuk ruang rawat, ruang pemeriksaan, serta fasilitas penunjang kesehatan lainnya.

Presiden juga sempat menyapa seorang ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas tersebut.

Kepala Puskesmas Miangas, dr. Cefrilia Pesik, mengatakan kunjungan Presiden menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

“Ada beberapa hal yang sudah didengar oleh Bapak Presiden, mencakup kondisi puskesmas dan kebutuhan yang diperlukan di Puskesmas Miangas. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Kesehatan dapat memenuhi kebutuhan kami,” ujar dr. Cefrilia, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, respons Presiden terhadap berbagai masukan yang disampaikan berlangsung positif.

“Sangat baik, sangat positif. Semua sudah didengar dan langsung ditulis dalam agenda beliau,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217438//sugiono-U8QG_large.jpg
Prabowo Dorong Thailand dan Kamboja Tempuh Jalur Damai di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217436//presiden_prabowo_subianto-X9wz_large.jpg
Momen Prabowo Hentikan Mobil dan Sapa Prajurit Penjaga Ujung Utara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217432//presiden_prabowo_subianto-i3T7_large.jpeg
Prabowo: Anak Orang Kaya Tak Perlu Dipaksa Ikut MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217430//presiden_prabowo_subianto-9Hq7_large.jpg
Prabowo Perkuat Komunikasi di Miangas, Semua Keluarga Dapat Handphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217420//presiden_prabowo_subianto-o64F_large.jpg
Prabowo Bakal Bangun 1.582 Kapal Ikan untuk Dibagikan ke Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217384//deni_yusup-y5dr_large.jpg
Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 80,17%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement