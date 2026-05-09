Tinjau Puskesmas Miangas, Prabowo Dengarkan Keluhan Tenaga Kesehatan



JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau Puskesmas Miangas. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melihat langsung pelayanan kesehatan di wilayah terdepan Indonesia.

Setibanya di puskesmas, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat setempat, termasuk ruang rawat, ruang pemeriksaan, serta fasilitas penunjang kesehatan lainnya.

Presiden juga sempat menyapa seorang ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas tersebut.

Kepala Puskesmas Miangas, dr. Cefrilia Pesik, mengatakan kunjungan Presiden menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

“Ada beberapa hal yang sudah didengar oleh Bapak Presiden, mencakup kondisi puskesmas dan kebutuhan yang diperlukan di Puskesmas Miangas. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Kesehatan dapat memenuhi kebutuhan kami,” ujar dr. Cefrilia, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, respons Presiden terhadap berbagai masukan yang disampaikan berlangsung positif.

“Sangat baik, sangat positif. Semua sudah didengar dan langsung ditulis dalam agenda beliau,” tuturnya.