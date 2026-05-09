Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 80,17%

JAKARTA - Hasil survei terbaru Nusantara Riset Indonesia (NRI), menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mencapai 80,17%.

Tingginya tingkat kepuasan publik tersebut dinilai berdampak langsung terhadap elektabilitas partai politik, khususnya Partai Gerindra yang kini memimpin dengan raihan 27,25%.

Dalam survei itu, Partai Golkar berada di posisi kedua dengan elektabilitas 15,67%, disusul PDI Perjuangan sebesar 15,17%.

Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup mengatakan, tingginya elektabilitas Gerindra tidak dapat dilepaskan dari persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai memuaskan oleh mayoritas responden.

"Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan publik terhadap pemerintah, dengan preferensi politik masyarakat," ujar Deni, Sabtu (9/5/2026).

Dalam temuan survei, sebanyak 80,17% responden mengaku sangat puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara 7,33% menyatakan tidak puas dan 12,50% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain unggul dalam elektabilitas, Gerindra juga mendominasi indikator kesukaan, kinerja, dan popularitas partai politik yang berada di kisaran 27%.

 

