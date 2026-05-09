Prabowo Ingin Kehidupan dan Penghasilan Nelayan Indonesia Meningkat

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, termasuk dari sisi penghasilan dan kualitas hidup.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah dirintis dan dibangun di Gorontalo ini,” kata Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas penunjang yang telah tersedia di kampung nelayan, seperti pabrik es dan gudang pendingin.

“Saya lihat tadi sudah ada pembuat es di sini, sudah ada gudang pendingin, beberapa fasilitas. Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di Indonesia,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah ingin seluruh nelayan di Tanah Air memiliki kehidupan yang lebih baik dan penghasilan yang meningkat.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah. Karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita,” ungkapnya.