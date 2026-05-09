Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ingin Kehidupan dan Penghasilan Nelayan Indonesia Meningkat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |15:26 WIB
Prabowo Ingin Kehidupan dan Penghasilan Nelayan Indonesia Meningkat
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, termasuk dari sisi penghasilan dan kualitas hidup.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah dirintis dan dibangun di Gorontalo ini,” kata Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas penunjang yang telah tersedia di kampung nelayan, seperti pabrik es dan gudang pendingin.

“Saya lihat tadi sudah ada pembuat es di sini, sudah ada gudang pendingin, beberapa fasilitas. Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di Indonesia,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah ingin seluruh nelayan di Tanah Air memiliki kehidupan yang lebih baik dan penghasilan yang meningkat.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah. Karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217367//prabowo_subianto-yhqR_large.jpg
Prabowo Bangun Desa Nelayan di Miangas, Ditargetkan Selesai dalam 5 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217361//presiden_prabowo_subianto-Qs2E_large.jpg
Prabowo Janji Semua Sekolah di Indonesia Akan Direnovasi Secara Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217355//prabowo_joget_saat_nyanyi_lagu_tabola_bale-ICi5_large.jpg
Ketika Prabowo Joget Tabola Bale Bareng Masyarakat Pulau Miangas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217349//prabowo_subianto-T630_large.jpg
Puskesmas di Miangas Belum Pernah Diperbaiki sejak Zaman Soeharto, Prabowo Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217344//prabowo_nyanyi_bareng_anak_anak_di_talaud-yLtQ_large.jpg
Momen Prabowo Nyanyi Hymne Guru Bareng Anak-Anak di Talaud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217340//prabowo_tiba_di_pulau_miangas_usai_dari_ktt_asean_di_filipina-eUBn_large.jpg
Usai Hadiri KTT ASEAN di Filipina, Presiden Prabowo Kunjungi Pulau Miangas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement